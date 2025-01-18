Вильфанд: декабрь 2024 года стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

В первой пятерке по высоким температурам оказались в том числе регионы Сибири Декабрь 2024 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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