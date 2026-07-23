Россиянка описала курорт Вьетнама фразой «Анапа-стайл»

Россиянка побывала в Нячанге и описала курорт Таиланда фразой «Анапа-стайл». Своими впечатлениями она поделилась анонимно в комментариях к одному из постов на странице тревел-блогерши «Ты ж турагент!» на платформе «Дзен».
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