В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о незаконном образовании юридического лица и мошенничестве со строительной техникой

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что 43-летний житель Тындинского района Амурской области по просьбе своего приятеля, который выступил организатором противоправной схемы, оформил на свое имя общество с ограниченной ответственностью.
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