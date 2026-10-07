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Царьград

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Племянник оформил на дядю кредитку и украл 115 тысяч рублей

Племянник оформил на дядю кредитку и украл 115 тысяч рублей

22-летний житель Камешковского района оформил через телефон дяди предодобренную кредитную карту на 115 тысяч рублей и перевел деньги себе, а затем аналогичным способом похитил средства в другом банке.

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