На железнодорожном вокзале Челябинска образовались «пробки» перед зоной досмотра багажа

На Челябинском вокзале образовались очереди из-за неисправности одного из металлодетекторов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство начало проверку информации об очередях, скапливающихся на вокзале Челябинска перед зоной досмотра багажа.
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