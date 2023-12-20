Житель Киевской области осквернил крупнейшую в Европе ханукию, его задержали

Полиция Украины задержала жителя Киевской области, который осквернил крупнейшую в Европе ханукию. Ее установили на площади Независимости с соблюдением всех формальностей, сообщила Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.
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