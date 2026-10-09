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Контрафронт

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Южная Африка: трое подозреваемых в грабеже были убиты в результате перестрелки во время полицейского...

Южная Африка: трое подозреваемых в грабеже были убиты в результате перестрелки во время полицейского преследования на Клипривир-роуд и автомагистрали N12 в Суидерорде, Йоханнесбург, 9 октября; также были ранены трое мирных жителей и арестованы еще двое подозреваемых.

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