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ГТРК Татарстан

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В водоем Бугульмы выпустили 300 мальков белого амура

В центральный водоем Бугульмы выпустили 300 мальков белого амура. Экологическая акция прошла в рамках цели национального проекта «Экологическое благополучие» — «Биологическое разнообразие».

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