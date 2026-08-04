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За рулем

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Россиянам напомнили о неочевидных способах потратить материнский капитал

Россиянам напомнили о неочевидных способах потратить материнский капитал

Казалось бы, материнский капитал у многих ассоциируется исключительно с ипотекой или покупкой жилья. В реальности все интереснее – одно из самых гибких направлений для трат связано с образованием, и сюда входят совсем не очевидные опции.

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