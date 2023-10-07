В РФС предложили Бахрейну провести товарищеский матч

Сборная России в 2024 году может встретиться с командой Бахрейна. Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль-Ансари рассказал, что представители РФС предложили бахрейнцам провести товарищеский матч национальных команд.
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