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В Самаре прошел практикум для руководителей детско-юношеских духовых оркестров

В рамках фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» для руководителей детско-юношеских коллективов и преподавателей музыкальных школ прошел образовательный практикум «Основные вопросы воспитания и обучения юных музыкантов духового оркестра».

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