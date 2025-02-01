«Желаю сгинуть в кровавых вихрях». Медведев назвал чешского сенатора «дегенеративной тварью» за слова о блокаде Ленинграда

Медведев назвал не укладывающимся в голове призыв повторить блокаду Ленинграда Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на призыв бывшего председателя палаты парламента и сенатора Чехии Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда.
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