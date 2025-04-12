Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Niva Sport — 12 главных отличий от обычной Нивы 5 апреля АВТОВАЗ официально начал продажи нового исполнения внедорожника Niva Legend — модификация под названием Нива Спорт оценивается заводом в 1,7 млн рублей.
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