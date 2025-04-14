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Пошёл на 900: Овечкин продолжил наращивать рекорд по забитым шайбам

Пошёл на 900: Овечкин продолжил наращивать рекорд по забитым шайбам

Российский хоккеист, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс".

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