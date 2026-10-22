В Самаре 74-летний пенсионер после девяти дней телефонного давления отдал мошеннику 500 тысяч рублей возле своего подъезда, приняв его за курьера, который должен был доставить наличные на «безопасный счет».
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