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Калужские новости

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Калужская область не смогла самостоятельно справиться с последствиями непогоды

Калужская область не смогла самостоятельно справиться с последствиями непогоды

Владислав Шапша сообщил у себя в социальных сетях о том, что в Калужскую область направили бригады электриков из других регионов России, для восстановления электросетейВладислав Шапша сообщил у себя в социальных сетях о том, что в Калужскую область направили бригады электриков из других регионов России, для восстановления электросетей В результате прошедшего накануне циклона на территории региона упало большое количество деревьев, в результате чего произошли обрывы электросетей.

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