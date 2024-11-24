Калужская область не смогла самостоятельно справиться с последствиями непогоды

Владислав Шапша сообщил у себя в социальных сетях о том, что в Калужскую область направили бригады электриков из других регионов России, для восстановления электросетейВладислав Шапша сообщил у себя в социальных сетях о том, что в Калужскую область направили бригады электриков из других регионов России, для восстановления электросетей В результате прошедшего накануне циклона на территории региона упало большое количество деревьев, в результате чего произошли обрывы электросетей.