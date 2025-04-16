🗓 Крымчан ждёт короткая рабочая неделя Пасха в этом году выпала на 20 апреля, поэтому в понедельник, 21 апреля, у жителей республики будет дополнительный выходной.
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🗓 Крымчан ждёт короткая рабочая неделя Пасха в этом году выпала на 20 апреля, поэтому в понедельник, 21 апреля, у жителей республики будет дополнительный выходной.