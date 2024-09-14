Военкор просит Путина защитить её от травли "высоких чинов": Предатели на самом верху?

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В России развернулась кампания против журналистки под влиянием СБУ и предателей во власти. Общественники подозревают наличие внешнего влияния и внутренних заговоров.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
глас вопиющего   в  пустыне  .  она обращается к  президенту .  а кто  в стране  делает  погоду  . ?
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14 час.

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