Тульские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в ходе выполнения огневых задач в приграничном районе Курской области нанесли удар по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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