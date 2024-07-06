Эксперты выявили оптимальную валюту для накопления: как уменьшить риски и увеличить доходы Ирэн ОрлонскаяСовременные эксперты подчеркивают, что в настоящее время рублевые вклады стали настолько выгодными, что покупка иностранной валюты как способ сбережения теряет свою привлекательность.
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