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«Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн

«Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн

Компания «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн, сообщает ТАСС.«Лента» ограничила количество товаров, которые может приобрети покупатель за один визит или при заказе онлайн", — отметили представители компании.

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