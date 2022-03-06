Компания «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн, сообщает ТАСС.«Лента» ограничила количество товаров, которые может приобрети покупатель за один визит или при заказе онлайн", — отметили представители компании.
Компания «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн, сообщает ТАСС.«Лента» ограничила количество товаров, которые может приобрети покупатель за один визит или при заказе онлайн", — отметили представители компании.
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