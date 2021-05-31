Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро

Проект строительства канатной дороги в Крыму обсуждают уже несколько дней. Идею, которая поднималась в прошлом уже не раз, озвучил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов в соцсетях.