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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайрон Лю: «Кавай уже в состоянии выходить на площадку и выполнять там определенную работу»

Звездный форвард «Клипперс» пропускает начало сезона из-за проблем с коленом. «Кавай успешно восстанавливается.

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