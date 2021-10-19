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Объем платежей через СБП на Wildberries в сентябре превысил 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries отметил рекордные платежи за продажи через Систему быстрых платежей (СБП) в сентябре - они превысили 1 миллиард рублей, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.

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