Объем платежей через СБП на Wildberries в сентябре превысил 1 млрд рублей

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries отметил рекордные платежи за продажи через Систему быстрых платежей (СБП) в сентябре - они превысили 1 миллиард рублей, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.