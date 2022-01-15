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Алексей Куракин: Наблюдая за истерикой идиотов

Алексей Куракин: Наблюдая за истерикой идиотов

Жиденько подпустив в памперсы свой испуг от двух простых фактов: а) Россия и Китай больше не собираются молча наблюдать за вакханалией "цветных революций" возле своих границ, напротив – мгновенно будут посылать на х… режиссеров; б) в странах ОДКБ не просто есть подразделения сил специальных операций высокой степени боевой готовности, но они еще и могут быть переброшены менее чем за сутки в любую точку Евразии, в главном сортире мировой демократии (США) вдруг истерично вспомнили – Путин все еще собирается напасть на Украину.

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