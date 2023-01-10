Как СССР и Британия спаслись от немецкого "оружия возмездия" в конце Второй мировой войны

Незадолго до капитуляции нацистов Германия имела в своем распоряжении несколько видов так называемого «оружия возмездия», в том числе немецкий снаряд Fi-103 (Фау-1, Фау-1).
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