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Регионы России

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Poco объявила дату премьеры смартфона X8 5G с аккумулятором 9000 мА·ч

Poco объявила дату премьеры смартфона X8 5G с аккумулятором 9000 мА·ч

Главная особенность Poco X8 5G — аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч, который, как утверждает производитель, способен обеспечить до 3,2 дней автономной работы без подзарядки.

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