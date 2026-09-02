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Пронедра

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Рубль ослабел, что будет с курсом и стоит ли осенью менять деньги

Рубль ослабел, что будет с курсом и стоит ли осенью менять деньги

К началу сентября рубль заметно ослабел, в сравнении с концом июля. За август официальный курс доллара вырос примерно с 79 до 85–86 рублей, а евро приблизился к отметке 100 рублей.

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