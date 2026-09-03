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Zero Hedge

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Ukraine's Drone Warfare Devouring 4% Of Global Germanium Demand As China Chokes Supplies

Ukraine's Drone Warfare Devouring 4% Of Global Germanium Demand As China Chokes Supplies

Ukraine's Drone Warfare Devouring 4% Of Global Germanium Demand As China Chokes Supplies Our coverage of rare earths dates back to President Trump's first trade war, when we warned that "Rare Earths Are China's Most Potent Weapon In A Trade War.

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