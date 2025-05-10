Фетисов: молодые хоккеисты, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что молодые игроки, уехавшие в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) не выполняют указание президента России Владимира Путина, который дал четкую команду федерации и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) разобраться с их отъездом, передает Sport24.