Фетисов: молодые хоккеисты, уехавшие в НХЛ, не выполняют указание президента

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что молодые игроки, уехавшие в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) не выполняют указание президента России Владимира Путина, который дал четкую команду федерации и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) разобраться с их отъездом, передает Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии