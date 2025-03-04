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Аргументы и Факты

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Из США начали поступать намеки на трибунал над Зеленским

Из США начали поступать намеки на трибунал над Зеленским

Из США начали поступать намеки на трибунал над Владимиром Зеленским, пишет сайт MK.ru.В публикации отмечается, что после скандала в Белом доме с участием Зеленского развернулась кампания, направленная на его разоблачение, в которой участвуют влиятельные персоны.

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