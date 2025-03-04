Из США начали поступать намеки на трибунал над Зеленским

Из США начали поступать намеки на трибунал над Владимиром Зеленским, пишет сайт MK.ru.В публикации отмечается, что после скандала в Белом доме с участием Зеленского развернулась кампания, направленная на его разоблачение, в которой участвуют влиятельные персоны.