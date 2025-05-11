Сила в правде
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Сила в правде

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InfoBRICS: натовские военные на Украине «уехали в Альпы на лыжах кататься» и отбросили коньки

InfoBRICS: натовские военные на Украине «уехали в Альпы на лыжах кататься» и отбросили коньки

Киев преподносил установки HIMARS как чудо-оружие, пишет InfoBRICS. Но с ними легко справляются российские ракеты или даже простые дроны.

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