Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кенневилл хочет вернуться в НХЛ. Тренеру нужно разрешение Беттмэна

Джоэл Кенневилл хочет вернуться в НХЛ, ему нужно разрешение Гэри Беттмэна. Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что возвращение 64-летнего специалиста, вероятно, может состояться не ранее следующего сезона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх