Дети мигрантов устанавливают свои правила в школах России

Дети мигрантов идут в российские школы без знания языка, а родители нередко отвергают требования закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Ну, что вы хотите, если все эти безобразия поддерживает и приветствует власть. Пока власть не изменится, все будет хуже и хуже.