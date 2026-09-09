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Пронедра

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Дети мигрантов устанавливают свои правила в школах России

Дети мигрантов устанавливают свои правила в школах России

Дети мигрантов идут в российские школы без знания языка, а родители нередко отвергают требования закона.

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