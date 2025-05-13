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Оригинальная история: недвижимость от подлинника до подделки

Оригинальная история: недвижимость от подлинника до подделки

Насколько важна для современных покупателей историческая подлинность недвижимости, которую они покупают, или ее полное соответствие заявленному бренду-партнеру? Не является ли это требование лишь позой и способны ли они самостоятельно отличить оригинал от копии?Согласно официальной статистике, в 2024 году в Москве велись работы по сохранению 849 исторических объектов, на 157 из них реставрация уже завершена.

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