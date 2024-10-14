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В Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем

В Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем

Новая рабочая неделя в Челябинске началась с происшествия с общественным транспортом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 8 часов утра трамвай, двигаясь по проспекту Победу и поворачивая на кольцо на улице Чичерина, столкнулся с автомобилем.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну многим водятлам до сих пор не доходит что трамвайные пути это вообще то полоса для общественного транспорта...а когда начинает доходить то уже ездить неначем.......
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12 час.

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