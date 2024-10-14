Газон в сквере в Войковском восстановят весной 2025 года

Жительница 2-го Войковского проезда обратилась с вопросом о содержании зеленых насаждений. «Когда проведут обрезку деревьев и восстановление газона в сквере около метро «Войковская», между домами 9 и 13 на Ленинградском шоссе? Там вытоптан газон, сломаны молодые деревья», — спросила Елена Ивановна Как сообщили в управе Войковского района, в ближайшее время сотрудники «Жилищника» обследуют указанный сквер.