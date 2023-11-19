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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юдин о незасчитанном голе «Локомотива»: «Когда шайба влетела в ворота – время уже вышло. Не понимаю, почему этот эпизод до сих пор обсуждают»

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

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