Динамику движения нефтепродуктов по акватории Черного моря отслеживают при помощи спутников. Только за последнее время экстренные службы, занимающиеся ликвидацией последствий разлива мазута, получили 107 оперативных снимков из космоса, сообщает МЧС региона.