60-летний воронежец заготовил марихуану для личного употребления, но был пойман полицией

Изъятая у 60-летнего жителя села Верхняя Луговатка партия марихуаны весила 521,14 грамма. Наркотик он вырастил для личного употребления, сорвав дикорастущие кусты конопли.
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