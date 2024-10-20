Отопление в 8 домах Ростова было временно приостановлено из-за прорыва теплотрассы

Отсутствие отопления в нескольких районах Ростова продолжает вызывать беспокойство у жителей города. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков сообщил, что отопление в восьми многоквартирных домах Ленинского района было временно отключено из-за прорыва на одной из теплотрасс.