В Петербурге восстановили фасад доходного дома Адельсон после демонтажа кондиционеров

Из-за них была нарушена целостность стены Приставы обязали предпринимателей, демонтировавших кондиционеры с фасада здания конца XVIII века, привести стену в порядок, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.