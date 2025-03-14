В Петербурге восстановили фасад доходного дома Адельсон после демонтажа кондиционеров

Из-за них была нарушена целостность стены Приставы обязали предпринимателей, демонтировавших кондиционеры с фасада здания конца XVIII века, привести стену в порядок, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии