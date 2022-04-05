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Российский посол в США Антонов: «Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма»

Российский посол в США Антонов: «Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма»

Голословные обвинения в адрес Москвы, связанные с событиями в украинском городе Буча, являются частью скоординированных усилий западных государств по демонизации армии Российской Федерации.

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