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Малкин — о россиянах в «Питтсбурге»: «Это безумие. Последние 15 лет русских здесь не было»

Малкин — о россиянах в «Питтсбурге»: «Это безумие. Последние 15 лет русских здесь не было»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о большом количестве россиян в команде.Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о большом количестве россиян в команде.

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