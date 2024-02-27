Тренер Тарханов: на третье место этот состав ЦСКА точно может претендовать

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что клуб должен побороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ), в ином случае, если награды завоеваны не будут, то результат сезона можно назвать неудовлетворительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии