Свердловские врачи спасли молодую маму и её ребёнка

В Свердловской области совместные действия Территориального центра медицины катастроф, Областной детской клинической больницы и Детской городской больницы Нижнего Тагила помогли сохранить жизнь молодой мамы и ее недоношенного сына.
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