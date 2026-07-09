Следственный комитет арестовал шестого участника дела об отравлении

В Московской области арестован шестой участник по делу о массовом отравлении наркотиками. Инцидент произошел 26 июня в деревне Бакеево, где после употребления вещества два человека погибли, а семь были госпитализированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии