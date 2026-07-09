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Царьград

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Следственный комитет арестовал шестого участника дела об отравлении

Следственный комитет арестовал шестого участника дела об отравлении

В Московской области арестован шестой участник по делу о массовом отравлении наркотиками. Инцидент произошел 26 июня в деревне Бакеево, где после употребления вещества два человека погибли, а семь были госпитализированы.

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