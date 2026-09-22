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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони и AFA «на 75%» договорились о продлении контракта по схеме «2+2» (Doble Amarilla)

Лионель Скалони может остаться в сборной Аргентины еще на четыре года. Как сообщает Doble Amarilla, Ассоциация футбола Аргентины добилась существенного прогресса в переговорах с главным тренером.

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