Платформа DA проведет консультации с другими партиями в контексте предстоящих президентских выборов

Национальный политический совет Платформы DA на состоявшемся вчера заседании принял решение обсудить с другими внепарламентскими партиями выдвижение общего кандидата на пост президента на выборах в следующем году.
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