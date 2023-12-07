Андрей Травников: Технопарк Академгородка развивается, растёт и даёт налоговую отдачу

Совместный доклад «О проекте развития бизнес-инкубатора научно-технологического парка Новосибирского Академгородка и системы поддержки студенческого предпринимательства на 2024-2028 годы» представили президент фонда «Технопарк Академгородка», академик РАН Ренад Сагдеев и исполнительный директор фонда Алексей Логвинский.
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